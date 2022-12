Calciatore ucciso a coltellate in discoteca | delitto sulla pista da ballo

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il mondo del pallone è sotto shock, soprattutto il calcio inglese. E’ morto ilCody Fisher, ferito a morte al The Crane, una. Il giocatore è stato dichiarato morto 30 minuti dopo, i soccorsi sono stati inutili. E’ stata aperta un’indagine per fare luce sull’episodio, il giovane si trovava nel locale in compagnia di amici ed è stato avvicinato da alcune persone e poi. .Il presidente della società, Jed McCrory, ha detto a Sky News che “tutti sono sconvolti dalla notizia, era undi talento e una persona adorabile“. Il club lo ha poi ricordato con una nota sui propri profili social: “tutti nello Stratford Town sono tristi nell’apprendere della tragica perdita di Cody Fischer, uno dei nostri calciatori. Le nostre sincere condoglianze vanno alla famiglia e agli amici di Cody. In questo ...

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Lutto nel calcio inglese, sotto shock per il tragico decesso di un giovane calciatore semiprofessionista, accoltellato a morte nella serata di ieri (26 dicembre) in una discoteca di Birmingham. A darne la notizia è la West Midlands Police, secondo cui la vittima è il 23enne Cody Fisher.