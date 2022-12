Lazio | Sarri può sorridere | il terreno dell’Olimpico è perfetto

(Di lunedì 26 dicembre 2022) La sosta Mondiale ha permesso aldi migliorare la propria condizione. Tutti i dettagli Maurizio, dopo le lamentale per le condizioni deldi gioco, può finalmente. Il campo, nella prima parte di stagione, era infatti stato tartassato dalle tante partite ravvicinate, dalle gare del rugby e dai concerti. Come previsto da Sport e Salute, la sosta per il Mondiale ha fatto benissimo al prato dell’impianto: il primo test per lasarà quello dell’8 gennaio contro l’Empoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

La sosta Mondiale ha permesso al terreno dell'Olimpico di migliorare la propria condizione. Tutti i dettagli Maurizio, dopo le lamentale per le condizioni del terreno di gioco dell'Olimpico, può finalmente sorridere. Il campo, nella prima parte di stagione, era infatti stato tartassato dalle tante partite ...Provedel aveva alzato una barriera nei primi mesi da portiere della, ha avuto un calo a ... per, non è legato alla posa trai pali, ma è questione di posizionamento e atteggiamento. Deve ... Sarri sgrida la Lazio: "Non mi siete piaciuti" Maurizio Sarri figura nel lungo elenco delle persone ascoltate nel corso dell'inchiesta sui bilanci della Juventus. Al centro dell'indagine ci sarebbero le quattro mensilità a ...La sosta per il Mondiale ha permesso al terreno dell’Olimpico di tornare in perfette condizioni: Sarri può sorridere Maurizio Sarri può finalmente sorridere. Il terreno dell’Olimpico, dopo essere stat ...