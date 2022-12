ilGiornale.it

"A Montefalco, l'amministrazione del buco colpisce ancora e lo fa inviando nelledei cittadini un totale di circa 1.750 avvisi di pagamento. La vicenda interessa la quasi ... gli avvisi die ......Marketminder confermano la presenza sulla sponda veronese del lago di Garda di circa 4.500e ... Parallelamente, imposte come la Tari e l'andrebbero anch'esse ponderate in modo diverso e anche ... Imu, case occupate e bus inquinanti: ecco le ultime mosse del governo Case occupate. È autorizzato anche per l'anno 2023 l'utilizzo delle risorse per erogare un contributo economico ai proprietari di immobili residenziali non utilizzabili ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...