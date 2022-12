I talebani vietano alle donne di lavorare per le Ong

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ihanno vietatoafghane diper le Ong, che siano nazionali o internazionali. La decisione è arrivata dopo che diverse "gravi denunce" sono state presentate dautorità talebane per un codice di abbigliamento considerato inappropriato, come spiega Le Figaro. Le autorità talebane hanno ordinatoorganizzazioni non governative di interrompere il lavoro con leper non aver rispettato un codice di abbigliamento appropriato, un annuncio che è arrivato quattro giorni dopo cheragazze è stato vietato di studiare all'università per gli stessi motivi."Ci sono state gravi lamentele per il mancato rispetto dell'hijab islamico e di altre norme e regolamenti relativi al lavoro dellenelle ...

Il Fatto Quotidiano

Leggi Anche Afghanistan, ialle Ong di assumere donne: 'Troppe lamentele per l'abbigliamento' Le tre Ong hanno fatto sapere che senza il loro staff femminile non possono raggiungere ...... ha detto il ministro dell'Istruzione superiore, Neda Mohammad Nadeem, Nonostante le loro promesse di essere più flessibili, dopo il ritorno al potere nel 2021, isono tornati all'... Afghanistan, talebani vietano di assumere donne: tre Ong sospendono le operazioni Le ONG Save the Children, Norwegian Refugee Council e CARE International hanno dichiarato domenica di aver sospeso le loro attività in Afghanistan in seguito alla decisione dei Talebani di vietare all ...In Afghanistan "non ci può essere assistenza sanitaria senza le donne". Lo scrive Medici senza frontiere dopo la decisione dei talebani di vietare alla popolazione femminile, tra le altre cose, di lav ...