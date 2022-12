I rischi della nuova ondata in Cina

L'Indro

... mentre solo ll 34 informa la scuola quando i ragazzi si espongono a deionline. Leggi anche ... 'Bisogna affrontare il temasicurezza dei bambini online in modo sistematico', dice Paola ...Ma iper i ricavi di Apple per il 2023: secondo le stime un milione di cinesi rischiano di morire a causaCovid nei prossimi mesi invernali, dopo che il presidente Xi Jinping ha rimosso ... I rischi di una risoluzione prematura della guerra in Ucraina — L'Indro Eppure, Toney, che ha colpito anche il Tottenham nella prima gara del Boxing Day, è nell'occhio del ciclone per via di questioni extra-campo, che rischiano di minare la serenità della sua squadra.L'appuntamento è per domani alle 14, a Palazzo Madama. E' lì, nella sede del Senato, che archiviata la pausa natalizia riprenderà l'esame della manovra, ...