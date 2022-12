Evasione dal Beccaria | il capo dei carceri minorili | Io | preoccupata per il disagio di questi ragazzi in fuga

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Gemma Tuccillo: "Non sono buonista, ma dobbiamo tenere conto della loro fragilità. Credo profondamente nel valore della giustizia riparativa". E sulla dinamica dell'episodio di Milano: "Aspetto la relazione finale per tracciare un quadro chiaro"

Così Patrizio Gonnella, presidente nazionale di Antigone (associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale) ha commentato con l'ANSA l'di sette detenuticarcere minorile '...... che ricorda ancora le rivolte degli anni '80 in cui faticosamente aveva cercato di mediare tra giovani detenuti e forze dell'ordine pronte al blitz, evitando il peggio, spera che l'del ... Disordini al Beccaria dopo l'evasione: celle a fuoco e quattro agenti intossicati. Presi due dei sette ragazz… Don Gino Rigoldi, storico cappellano dell'Istituto minorile Beccaria , che con quei ragazzi lavora da decenni, ne è convinto: ' Mi telefoneranno, ...Il mio desiderio è quello di trarre da queste vicende che sono effettivamente gravi l’insegnamento che sul minorile bisogna puntare”. Così la presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, Maria ...