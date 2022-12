Adeguamento delle pensioni | +7 | 3% dall' 1 gennaio 2023 Ecco come funziona la misura GUIDA

Gazzetta del Sud

...in via della Manifattura direzione centro all'incrocio con via Ferrarese e deviazione... riqualificazione edel ponte stradale. Modifiche della viabilità anche nelle strade vicine: ...... compreso il temaretribuzioni e quello della valorizzazione". Oltre al nodo da sciogliere ... formazione iniziale e obbligatoria, riforma del sostegno, stabilizzazione dei precari,... Adeguamento delle pensioni: +7,3% dall'1 gennaio 2023. Ecco come funziona la misura ISTRUZIONI A distanza di quattro anni di distanza dal terremoto di Santo Stefano, che ha segnato duramente alcuni centri della zona etnea, le operazioni di ricostruzione e di ripristino degli immobili danneggiat ...Via libera dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al finanziamento di 22 progetti per interventi di adeguamento e potenziamento delle reti ...