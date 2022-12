Vlahovic-Barcellona | la Juve provoca con uno scambio epico

SportCafè24.com

Calciomercato Juventus,via: scelto Icardi La domanda posta è la seguente: 'resta ... Infine, poco apprezzato Mephis Depay, in uscita dale già cercato dalla Juventus in ...... Dybala: "Contrario al taglio degli stipendi, il club si accordò con i senatori", promessa ...00 Newcastle - Leeds United 18:30 Brighton - Arsenal CALCIO - LA LIGA 14:00- Espanyol ... Vlahovic lascia la Juve Lo vuole Conte! Nuova squadra per Suarez Gli acquisti più costosi di sempre nel calciomercato invernale di gennaio: da Torres a Coutinho, passando per Van Dijk e Vlahovic ...Lo scorso mercato di gennaio la Juve chiuse il colpo Vlahovic. Come è andato quell’affare ad un anno di distanza La sessione di mercato di gennaio si apre il 2 e finirà il 31. Quali saranno le squadr ...