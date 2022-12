Ucraina | Podolyak | ' Mosca pronta a negoziati? Putin torni alla realtà'

Adnkronos

Così su Twitter il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo. La guerra in, le tensioni globali: cosa c'è da sapere Il discorso di Zelensky in Usa - Perché a molti ha ricordato ...Mentre continuano ini bombardamenti su diverse città, compresa la capitale, ed il consigliere presidenziale ucraino Mykhailopropone la distruzione in Iran delle fabbriche di droni, ... Ucraina, Podolyak: "Da inizio guerra uccisi 10-13mila nostri soldati" We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...La Russia è pronta a negoziare con tutte le parti coinvolte nella guerra in Ucraina. Lo ha affermato il presidente Vladimir Putin, accusando Kiev e i suoi alleati occidentali di "rifiutarsi" di negozi ...