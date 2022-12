Natale a Napoli per Anguissa | nel video un tracci d’azzurro

Leggi su napolipiu

(Di domenica 25 dicembre 2022) Frankha trascorso ilinsieme con la sua famiglia, il giocatore ha pubblicato anche unsui social. C’è chi per ilha deciso di recarsi a Parigi come Kvaratskhelia, chi invece ha voluto passarlo in famiglia. È il caso diche ha trascorso ilnon i suoi bambini e la moglie. Il centrocampista delha pubblicato anche unsui social in cui ha mostrato il suo albero dicon una pallina speciale, quella con la N logo dele Acqua Lete.insieme ai suoi compagni riprenderà gli allenamenti il giorno 27 dicembre a Castel Volturno. Da quel momento in poi non ci saranno più grandi pause, ...