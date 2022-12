Hanno ucciso il Reddito di cittadinanza | così la società civile si prepara a difendere una misura di dignità

Leggi su tpi

(Di domenica 25 dicembre 2022) «Potevo restare con mio marito e non avere problemi, però volevo la mia libertà. Mi sono separata, ho trovato lavoro in un’azienda farmaceutica, ma guadagno 400 euro al mese. Ho deciso di fare domanda per ildi. Il fatto che vogliano toglierlo è un peccato per me e per le tante persone che stanno respirando con questo sostegno». Simona ha 52 anni e vive da sola con due figlie 20enni. Sei anni fa ha deciso di lasciare il marito, «un vero salto nel vuoto», perché non aveva abbastanza strumenti per essere autonoma senza l’aiuto del coniuge, che per tutta la vita aveva provveduto alle esigenze economiche della famiglia. Tornata single, con un diploma di scuola superiore e quasi nessuna esperienza lavorativa, non ha trovato un lavoro che le permettesse di mantenere gli standard della vita precedente.ha fatto ...