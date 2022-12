Ultraleggero precipita in spiaggia nel Nuorese | due feriti

(Di sabato 24 dicembre 2022) Grave incidente ad un aereonel. Un biposto partito dall'aeroporto di Tortolì, questo pomeriggio, a causa di una avaria al motore, èto negli istanti successivi al decollo. Il comandante, un pilota esperto di 65 anni, ha tentato con una manovra di emergenza di rientrare in pista ma èto in acqua nello spazio antistante l'aeroporto, a circa 40 metri dalla battigia. Oltre al comandante coinvolta anche una passeggera di 34 anni. Duenon in pericolo di vita I due occupanti sono stati rapidamente soccorsi da alcune persone presenti ine successivamente affidati alle cure del 118 intervenuto sul posto. Non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Tortolì, che ha provveduto a recuperare ...

L'si è subito inabissato nelle basse acque del litorale. A bordo una coppia che stava tentando il decollo dall'aeroporto di Arbatax, la cui pista finisce proprio sulla spiaggia. Entrambi ...L'si è subito inabissato nelle basse acque del litorale. Immediato l'allarme da parte delle persone che si trovavano nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, gli ... Ultraleggero precipita in mare in Sardegna, due feriti