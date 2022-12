Salute | arriva la ricetta elettronica 2023 e cambia tutto | come fare ad avere farmaci

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 24 dicembre 2022) Vediamofunziona ladalperché è molto importante capirerichiedere idal primo gennaio. Infatti dal primo gennaio delper quanto concerne la. Infatti a fine 2022 teoricamente dovrebbe scadere la norma che permette di utilizzare ricette inviate via email o via WhatsApp.digitale(I Love Trading)Con l’arrivo del covid infatti si è diffusa la pratica peraltro permessa dalla legge proprio in via eccezionale di mostrare laal propriosta semplicemente mostrandogli il cellulare. In sostanza gli italiani si erano abituati a mandare un ...