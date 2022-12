Regali di Natale | 7 idee per doni equi e solidali che fanno del bene | i nostri consigli LA GUIDA

(Di sabato 24 dicembre 2022) Mancano ormai poche ore ae spesso ci si trova all’ultimo momento a penare ad un dono per una persona cara, un amico. A venirci in aiuto, non solo per la fretta ma soprattutto per una scelta di valori, sono le tante realtà associative che propongono deichea chi li riceve, a chi li fa ma hanno anche un significato. Noi del “Fatto Quotidiano” ne abbiamo selezionati alcuni di cui abbiamo certezza dell’affidabilità e di cui abbiamo una conoscenza diretta. Il gusto dei prodotti che arrivano dalle terre confiscate alla mafia – Bottega Libera Terra Libera Terra è l’anima agricola delle cooperative sociali che, sotto il segno dell’associazione Libera, gestiscono terreni e strutture confiscati alle mafie in Sicilia, Calabria, ...

Adnkronos

Proprio quando Ted sta per deprimersi, Rebecca ( Hannah Waddingham ) lo coinvolge in una missione: sostituiranno Babbonel consegnare iai bambini meno sfortunati di Richmond. ...... che smisero di combattere, uscendo dai propri ripari per conoscersi, scambiarsi piccolie ... E forse è anche meglio così, altrimenti che favola disarebbe Una favola speciale, accaduta ... Natale, il regalo solidale vale doppio: online proposte di onlus e associazioni Vittorio Pisano racconta le feste e la sua vita senza di loro. E vuole comprare un pulmino da nove posti per portare i ragazzi a ballare nel fine settimana ...Mancano ormai poche ore a Natale e spesso ci si trova all’ultimo momento a penare ad un dono per una persona cara, un amico. A venirci in aiuto, non solo per la fretta ma soprattutto per una scelta di ...