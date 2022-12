La Procura Figc non ha chiesto alla Procura di Napoli le carte su Osimhen Repubblica

Sport Fanpage

Continuano i giorni frenetici in casa Juventus . È stata fissata per il 20 gennaio l'udienza presso la Corte Federale d'Appello sul ricorso presentato dallaper la revocazione parziale della sentenza, pronunciata dalla stessa Corte sul caso plusvalenze. Sotto esame, alla luce dei documenti e degli atti istruttori dell' inchiesta Prisma ...Laha acquisito documenti in cui emergono specificatamente le pratiche effettuate dalla dirigenza bianconera nelle passate stagioni. Il club organizzava scambi di giocatori iscrivendo ... Perché la Procura FIGC riapre il processo plusvalenze per la Juve e 8 club: Indizi gravi e precisi Serviranno 30 giorni per capire se la richiesta della Procura FIGC di riaprire il caso plusvalenze avrà esito positivo o meno. Sono questi i tempi, fa sapere Sky, entro i quali ...Il Napoli non è stato riesaminato nell'inchiesta relativa alle plusvalenze: il motivo lo spiega l'esperto in materia ...