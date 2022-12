Fisco | la “bestia” non si ferma | pronta una nuova mazzata di tasse

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 24 dicembre 2022) 1100 miliardi di euro di spesa pubblica, insieme ai 2700 miliardi di euro di debito pubblico, non bastano per soddisfare lo Stato italiano. Nonostante il nostro Paese sia tra i più ingenerosi in tema di erogazioni dei servizi alla collettività, ecco che da ormai 15 anni rimane in cima alla classifica degli Stati più tassatori del continente europeo. Secondo le ultime statistiche, ad oggi, Roma si piazzerebbe al quarto posto, con una soglia di imposizione fiscale che si aggira intorno al 43 per cento. Rispetto a pochi anni fa, la percentuale diè aumentata del 4 per cento, un triste record che non ha eguali nel nostro continente, e che supera di oltre 2 punti percentuali la media di tassazione della zona euro. Eppure, in Europa, c’è chi fa anche peggio. Secondo un’analisi del Centro studi Unimpresa, al primo posto si colloca la Danimarca, con circa il 46,5 per ...