“Dileggio di un corpo” La Rai fa la guerra al “medievale” tacchino

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 24 dicembre 2022) Facciamo questo gioco. Anziché scrivere un commento più o meno intelligente su quello che stiamo per raccontarvi, vi segnaliamo una notizia e poi penserete voi a dirci la vostra (commentate qui sotto, possibilmente senza esagerare coi toni). Allora: siamo in Rai, viale Mazzini. Nella mensa della tv di Stato viene cucinato un belarrosto che neppure al Giorno del ringraziamento americano. Il volatile abbrustolito se ne sta lì, meravigliosamente adagiato su un piatto di insalata finché in mensa arriva Riccardo Laganà. Il membro del consiglio di amministrazione Rai lo vede, indignato, scatta una fotografia e pubblica l’immagine sui social. Corredata dal seguente commento: “Presso mensa Rai di Saxa Rubra si torna al medioevo nel nome del rispetto di sedicenti ‘tradizioni’. Ildi unche voleva vivere crea disagio e ...