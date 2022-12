Zelensky in Usa | Investite in democrazia L' ira di Mosca

Agenzia ANSA

... l'ira di Mosca si e' abbattuta inesorabile contro Volodymyr. "E' il figlio di puttana ... lacrime e standing ovation dai deputati e i senatoria Capitol Hill. 23 dicembre 2022Washington, 23 dic. " Il segretario del Dipartimento di Stato degliAntony Blinken ha dichiarato di aver discusso con i partner del G7 una proposta di pace in ...ucraino Volodymyra ... Ucraina: Zelensky dagli Usa è rientrato in Ucraina, incontro con Duda in Polonia - Mondo Dopo essere stato accolto come un eroe da Joe Biden alla Casa Bianca, l'ira di Mosca si e' abbattuta inesorabile contro Volodymyr Zelensky. 'E' ...Washington, 23 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il segretario del Dipartimento di Stato degli Usa Antony Blinken ha dichiarato di aver discusso con i partner del G7 una proposta di pace ...