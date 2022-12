Spagna | nuova legge sui diritti Lgbt | via libera al cambio di sesso anagrafico a partire dai 14 anni

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Adai 14inle persone transgender potranno cambiareall’anagrafe senza autorizzazione giudiziaria o referti medici, secondo il principio della “autodeterminazione”: è stata infatti approvata dal Congresso dei deputati una, che ha preso il nome di “ley trans”, che segna una forte accelerata suidelle minoranze sessuali del Paese. Per l’entrata in vigore della norma, sostenuta da 188 voti favorevoli su 350, adesso manca solo il viadel Senato. Tra le altre cose, larende esplicita la depatologizzazione degli individui che percepiscono il proprio genere in modo diverso al. Proibisce inoltre le cosiddette “terapie di conversione“ e le “operazioni ...

La Nuova Bussola Quotidiana

... lacomposizione di Chris Yan a chiudere un cerchio di memorie sonore e visive aperto con ... Dopo la residenza artistica a Girona (), Chris Yan ha approfondito il tema del paesaggio sonoro e ...Poi sono volato in, per la precisione in Andalusia, dove la pietra dell'Alhambra a Granada ... In tutto questo, ha trovato anche il tempo di girare unapuntata di "Stanotte a..." dedicata a ... Sopruso spagnolo: abolite le famiglie numerose A partire dai 14 anni in Spagna le persone transgender potranno cambiare sesso all’anagrafe senza autorizzazione giudiziaria o referti medici, secondo il principio della “libera autodeterminazione”: è ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...