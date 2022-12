Sì al rigassificatore di Piombino | per una volta | evviva il Tar!

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Al direttore - In Italia non si può fare la rivoluzione perché governiamo tutti uguale (aggiornamento).Giuseppe De Filippi Al direttore - “Non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura, atteso che le modalità procedimentali di autorizzazione dell’iniziativa in questione sono disciplinate da una normativa, che si caratterizza per il chiaro contenuto emergenziale e per concernere interventi che, già nella declaratoria di legge, appaiono connotati da uno spiccato grado di specificità”. E ancora: “All’esito della prima disamina della documentazione offerta, l’iter che ha condotto all’adozione del provvedimento gravato non ha dato evidenza di palesi anomalie nello sviluppo del procedimento, né di incontrovertibili carenze istruttorie idonee a supportare, prima di addivenire alla completa delibazione del merito, la sospensione dei provvedimenti impugnati”. Il Tar ...

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta del Comune die ha dato il via libera al. Per i giudici 'i paventati rischi per la pubblica incolumità correlati al..., Tar Lazio confermae nega sospensiva del Comune Al momento, il cantiere per ilprocede. L'opera dovrebbe essere pronta per la primavera del 2023. Per ... Rigassificatore di Piombino, il Tar del Lazio respinge la richiesta di sospensiva Cronaca - Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha fissato per l'8 marzo 2023 l'udienza di merito sul .... Come avevamo spiegato in questo articolo, infatti, il rigassificatore di Piombino dovrebbe ...I giudici amministrativi negano la sospensiva chiesta dal Comune, udienza di merito fissata per l'8 marzo 2023. Per Snam non ci sono pericoli per la sicurezza o gravi problemi logistici, ma la città r ...