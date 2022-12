Roma | rubano auto e scooter | li cannibalizzano e poi li incendiano | trovate vetture pronte a essere ‘sacrificate’

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Prosegue senza sosta il “Mondezza Tour” nel VI Municipio dile Torri, dove l’ex delegato ai Rifiuti e all’Ambiente, Marco Doria, ormai da 4 mesi sta procedendo alla mappatura delle discariche abusive del territorio. E proprio durante il giro di oggi Doria si è imbattuto nell’ennesimo illecito, fermando appena in tempo un incendio. Un’, di provenienza quasi certamente furtiva, era infatti pronta perbruciata dopostata cannibalizzata. Poco distanti, altreavevano già fatto la stessa sorte. “Ci troviamo in via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca”, spiega Marco Doria. Accanto all’, a cui hanno tolto le ruote e altri pezzi, c’è una tanica di benzina”. I vetri della vettura, una Mercedes Classe A, sono tutti frantumati.e ...

RomaToday

... cinghiali, volpi, al limite anche faine e scoiattoli, che si sa, ammazzano le galline ele ... A ripensarci, qualcosa di vero nell'intemerata periniana sullacriminale a caccia di scoiattoli,...Una macchina della Polizia Municipale in servizio domenica mattina, poco dopo le 12, si è fermata per una breve pausa caffè lungo l'autostrada urbana- Fiumicino nell'area di servizio Magliana Nord, direzione Civitavecchia. Una sosta costata molto cara agli agenti, che una volta di ritorno hanno notato che l a serratura della vettura era stata ... Rubano carta di credito e fanno shopping "gratis" "Si è tenuto oggi a Roma presso il Mit l'incontro con gli enti locali per discutere in ordine alle criticità connesse alla ...Educato, di bell’aspetto e ben vestito. Così quando si è spacciato per un amico del nipote, le anziane vittime si sono fidate aprendo le loro case e dandogli soldi e gioielli.