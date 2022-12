“No | così non va bene” Serena Bortone gela l’ospite | perde le staffe e stacca il collegamento

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 dicembre 2022)la pazienza in diretta. Puntata partiolarmente movimentata quella andata in onda oggi, venerdì 23 dicembre, del popolare programma “Oggi è un altro giorno”. Sarà l’atmosfera natalizia alle porte, ma pare proprio che nell’aria ci sia una certa ‘elettricità’. Ospite speciale è stato Valerio Scanu che poco prima di esibirsi è finito nel mirino della conduttrice.ha infatti presentato il cantante: “Sono felice di avervi ospitato, c’è anche Valerio che sta qui con tanto di maglione un po’ ridicolo, però adatto diciamo al Natale, alle paperine e anche ai bimbi”. Il cantante non l’ha presae infatti ha subito ribattuto: “Ti sei pettinata con un petardo e dici a me che sono ridicolo? L’hanno pettinata coi mortaretti, manco ...