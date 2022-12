Femminicidio a Miglianico | si è suicidato in carcere Giovanni Carbone | reo confesso del delitto

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Chieti -, il 39enne originario di Matera, che lunedì scorso ha ucciso a(Chieti), la compagna Eliana Maiori Caratella (41), si èneldi Lanciano. Lo confermano fonti sanitarie e carcerarie. L'uomo aveva ucciso la donna con un colpo di pistola alla testa e si era poi costituito ai carabinieri. Il suo fermo era stato convalidato oggi dal gip del Tribunale di Chieti, Luca De Ninis. Secondo quanto si è appreso l'uomo si è impiccato in cella: l'avvocato di, Franca Zuccarini di Chieti, sapeva che l'uomo era sotto stretta sorveglianza in considerazione del reiterato proposito di togliersi la vita, portando a compimento l'intenzione di suicidarsi già lunedì dopo avere ucciso la compagna in casa. Proposito che poi aveva ribadito per tre ...