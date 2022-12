Colacurci Sigo | Calo nascite preoccupante | serve patto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - “Come ginecologici siamo preoccupati per ildemografico. Per questo motivo occorre lanciare unper la natalità e la nostra Federazione sarà al fianco delle donne e delle coppie e delle istituzioni per contribuire alla ripresa demografica e allo sviluppo delle future generazioni”. Nicola, presidente nazionale della Società italiana ginecologia e ostetricia () all'Adnkronos Salute non nasconde la preoccupazione “per la denatalità che nel nostro Paese è una vera criticità”. E deldellesi è parlato anche in occasione dell'ultimo congresso nazionale della Federazione, Aogoi, Agui e Agite 2022, che ha visto riuniti a Milano oltre 1.500 ginecologi italiani impegnati nel contrastare la denatalità ...