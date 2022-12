Bologna | nel mirino due giocatori della Fiorentina

Agenzia ANSA

"Un approccio tutto italiano, riconosciuto e stimatomondo, che produce risultati efficaci per l'immagine dell'Italia con ritorni positivi in ogni settore", si legge in una nota. "Questo ...Inizieranno a febbraio 2023 i lavori a palazzo Prosperi - Sacrati,cuore dell'addizione erculea rinascimentale. Dopo il recente affidamento dei lavori si sono ... la Leonardo diper i ... Passante Bologna: al via la 'fase zero', durerà un anno Previsioni meteo per il 23/12/2022, Modena. Giornata caratterizzata da nebbia al mattino, temperature comprese tra 7 e 10°C ...Le parole del cardinale dopo la stroncatura dell’installazione sulle pagine di ‘Avvenire’. “Chi le ha messe ha pensato alla pace” ...