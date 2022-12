Baroni | ' Gonzalez vale una big Il mercato? Con Corvino sono in buone mani'

Fantacalcio ®

'Quel gran genio di, con un cacciavite in mano fa miracoli', potremmo azzardare parafrasando Lucio Battisti in 'Sì viaggiare'. Oggi il Lecce (test a Udine) riprende a viaggiare per evitare le ...L'allenatoreha convocato 27 calciatori. I portieri Falcone, Bleve e Brancolini. I difensori ... I centrocampisti Askildsen,, Björkengren, Blin, Hjulmand. Gli attaccanti Colombo, ... Baroni: "Gonzalez merita una big. Su Umtiti e Baschirotto..." Il tecnico salentino e un avvio che ha stupito tutti: "Ma non abbiamo ancora fatto nulla. Bravo anche Baschirotto, si è calato bene in un ruolo che non faceva" ...Tra singoli e mercato: Marco Baroni parla a La Gazzetta dello Sport BASCHIROTTO – “Si è adattato in un ruolo che non faceva. Ci ha messo forza e, soprattutto disponibilità. Io ho cercato di far capire ...