Amichevole contro il Monza

Agenzia ANSA

Il Monza ha vinto 2 - 1 l'di prestigioil Lione. Le reti di Mota e Caprari, ma la gioia più grande è stata rivedere in campo, nel finale di partita, Pablo Mari, giocatore che era stato accoltellato nel corso ...Prossimaper i biancorossi mercoledì 28 dicembre, alle 16.00il Torino all'U - Power Stadium, con diretta su Italia 1. Sarà l'ultimo test prima della sfida di campionato del 4 ... Calcio: Inter, 2-0 in amichevole contro la Reggina [themoneytizer id=”99064-6] Dopo l’amichevole persa in Spagna contro l’Almeria, la Lazio è tornata a Roma con un volo delle 22:00. In preparazione dell’esordio nel 2023 sul campo del Lecce, i biancoc ...13:19 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "Dopo la vittoria per 1-0 in amichevole contro il Rijeka, la seconda ...