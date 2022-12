Verona | quasi fatta per un ex Milan

Daily Verona Network

... quando il 4 gennaio la squadra di Juric affronterà, davanti ai propri tifosi, il. C'è molta ...sicuramente sarà ceduto al miglior offerente perché il club non vuole ripetere l'errore fatto ...Pertre mesi, il ricchissimo calendario del Paradice Music, organizzato da Consorzio ... l'11 febbraio toccherà a Fabio Cordella, del ristorante 'La Veranda del Color' di Bardolino (), ... "Ri-Albero", a Verona smaltiti quasi cinque quintali di alberi di Natale Test match importante per il Bologna, che scende in campo in vista della ripresa il prossimo 4 gennaio contro la Roma. Al Bentegodi, Thiago Motta ritrova il suo 11, con quasi tutti i titolari utilizza ...Accostato a Verona e Cremonese, il difensore gambiano Omar Colley resterà in alla Sampdoria. E, al Secolo XIX, ha parlato della disastrosa prima parte di stagione dei blucerchiati fin qui disputata. C ...