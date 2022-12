Ultime Notizie Roma del 22-12-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 dicembre 2022)dailynews radiogiornale giovedì 22 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale è stata la giornata del presidente ucraino prima di incontro con Joe biden e poi discorso davanti al congresso degli Stati Uniti due momenti importanti ma in modo molto diverso il presidente americano è colui che ha sostenuto l’Ucraina con in mezzo la dotato di armi a Potenza militare del valore di decine e decine di miliardi di dollari di quelle armi di quella capacità di usarle che hanno consentito a Kiev di resistere all’invasione russa e di contrattaccare di spezzare in modo irrimediabile piani Putin e biden ha potuto farlo anche perché è sostenuto da una camera dei rappresentanti e maggioranza Democratica e attesa per l’udienza di oggi in tribunale belga che esaminerà il caso di corruzione in cui è coinvolto l’ex vicepresidente del Parlamento Europeo Eva kaili il 9 dicembre fuori state ...