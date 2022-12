Trani-Bisceglie | incidente sulla statale | un morto e due feriti Scontro auto-motocarro

TraniViva

...40; a756.574,28; a Canosa di Puglia 141.929,20; a Margherita di Savoia 30.850,00; a Minervino Murge 15.475,58; a San Ferdinando di Puglia 37.962,78; a Spinazzola 5.015,80 ; a2.445.Una persona ha perso la vita a seguito di un grave incidente avvenuto dopo le 7:30 di giovedì 22 dicembre train direzione sud, tra Ponte Lame e Capirro. Sono tre i veicoli coinvolti, uno di questi un motocarro. La strada al momento è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso. Grave incidente sulla 16 bis tra Trani e Bisceglie, un morto e due feriti L’incidente per causa dettagliare si è verificato stamattina. In territorio di Trani, nel tratto di strada statale 16 di collegamento con Bisceglie, un’auto ed un motocarro si sono scontrati. Un morto ...Grave incidente questa mattina, intorno alle 7:30, sulla strada statale 16 bis fra Trani sud e Bisceglie nord in direzione Bari, nei pressi del ponte Lama. pubblicità Il bilancio è di una persona… Leg ...