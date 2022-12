Milano | l' Internet Point riciclava il il denaro del reddito di cittadinanza | truffa da un milione di euro

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Trasformava in cash il credito sulla carta deldidi 232 extracomunitari che non ne avevano diritto (di cui 210 somali). In cambio l'uomo, cittadino bengalese, titolare di un ...

...gruppo Tutela lavoro died è ai domiciliari. Per lui l'accusa è riciclaggio continuato e abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento. Tutto girava intorno al suopoint. L'......di, giunto alla sua terza edizione e presentato in occasione del convegno 'Dalla pandemia al New Normal: l'evoluzione del settore dei contenuti digitali' . Oggi il 45% degliuser ... Milano, internet point ricicla Reddito di cittadinanza: truffa da oltre un milione di euro Trasformava in cash il credito sulla carta del reddito di cittadinanza di 232 extracomunitari che non ne avevano diritto (di cui 210 somali). In cambio l'uomo, cittadino bengalese, titolare ...