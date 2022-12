Mamma ho perso l’aereo | la teoria sul perché Kevin è rimasto a casa

Leggi su screenworld

(Di giovedì 22 dicembre 2022)hoè uno dei film natalizi più famosi e visti di sempre. Ora un utente su TikTok, basandosi sul dettaglio nascosto di un’inquadratura, ha sviluppato unasulsia. L’utente ha fatto notare il dettaglio di una sequenza, apparentemente insignificante, collocata nei primi minuti del film, nel corso della serata in cui la famiglia prepara tutto l’occorrente per la partenza verso Parigi, meta delle vacanze natalizie: si può notare il signor McAllister (John Heard) lanciare un involto rosso nel cestino, al cui interno, malauguratamente, è finito il biglietto aereo che porta il nome di. @cory 4 real #christmas #holidays #homealone #foryou #movies #ohno ? Oh No – Kreepa I meticolosi ...