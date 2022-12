LIVE – Juventus-Rijeka 0-0 | amichevole 2022 DIRETTA

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Dopo la vittoria contro l’Arsenal all’Emirates, latorna all’Allianz Stadium per un ciclo di due amichevoli che chiuderanno il. La prima avversaria sarà ile i bianconeri di Massimiliano Allegri cercano una prova convincente sul piano del gioco e del risultato. La partita si giocherà a porte chiuse all’Allianz Stadium giovedì 22 dicembre alle ore 14:00. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5(3-5-2): Szczesny; Gatti, Riccio, Huijsen; Soulé, Fagioli, Locatelli, McKennie, Kostic; Milik, Kean. Allenatore: Allegri.(3-4-3): Labrovic; Dilaver, Galesic, Vukcevic; Grgic, Selahi, Babic, Liber; Ampam, Frigan, Marin. Allenatore: Budicin.0-0 32? – Altra chance: cross di Kostic ...

Calciomercato, adesso l'indizio è ufficiale: tutti i dettagli sulla possibile candidatura di Zidane sulla panchina bianconera. Zidane alla, un tormentone che va avanti già da diversi anni ma che, adesso, potrebbe già avere un clamoroso verdetto. Diretta Juventus-Rijeka: dove vederla in tv e live streaming 14' - SOULE'! PRIMA OCCASIONE PER LA JUVENTUS! Conclusione a giro tentata dal giovane attaccante della Next Gen, pallone che si spegne di poco a lato. 13' - McKennie prova a servire in avanti l'inseri ...Fischio d'inizio alle 14. Contro i croati il secondo test di avvicinamento alla ripresa del campionato, dopo il successo in casa dell'Arsenal ...