Letta | Manovra della destra è la più pasticciata degli ultimi 20 anni

TGCOM

...dimostra che la destra non fosse pronta, la legge di bilancio è stata quanto mai pasticciata, la più pasticciata degli ultimi 20 anni". Lo ha dichiarato il Segretario del Pd Enrico...... come traspare a chiare lettere già nei primi provvedimenti di questa. A noi quindi il ... A questo dovrebbe servire il nuovo congresso nazionale che eleggerà il successore di Enrico". ... Manovra, Letta: "Il governo si fermi o porterà all'esercizio provvisorio" (Agenzia Vista) Roma 22 dicembre 2022 “Chi come noi ha deciso di approfondire le ragioni della sconfitta avrà alle europee ed alle politiche nazionali prossime la forza di poter giocare la partita de ...Dopo giorni di scontri con l’opposizione è iniziata nell’Aula della Camera la discussione generale sulla manovra. Ma l’iter resta in salita: il testo deve tornare in commissione Bilancio, dove negli u ...