Aumenta la diffusione di Android 13 sul Samsung Galaxy S20 FE

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Mentre ilS20 FE ha iniziato a ricevere l’aggiornamento ad13 poche settimane fa, il mercato americano era rimasto ancora a secco. Oggi, il colosso di Seul ha iniziato a distribuire l’aggiornamento sulS20 FE 5G anche negli Stati Uniti, a dimostrazione che si tratta di una release stabile e che vale la pena installare sul proprio device. Come riportato da ‘SamMobile‘, la versione SM-G781U ha cominciato a ricevere l’aggiornamento ad13 negli Stati Uniti. Il nuovo software viene fornito con la versione del firmware G781USQU9GVK8 ed è attualmente in fase di lancio sulla rete di US Cellular nel Paese. Altri gestori di rete potrebbero rilasciare l’aggiornamento nei prossimi giorni. Coloro che hanno un...

Sky Tg24

...di neonatologia in riferimento alla preoccupazione che sta causando in questi giorni la... ecco questi sono tutti segnali che la malattia sta progredendo, che la gravitàe bisogna ...Costruire in cemento o muratura e rendere queste costruzioni 'sicure'di tanto i costi che ... Un altro impedimento alladelle case in legno è la scarsissima conoscenza del materiale ... Covid Cina, aumentano i contagi: stop a monitoraggio asintomatici