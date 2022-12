Van Gaal | «Se mi dovesse arrivare una proposta dalla nazionale del Portogallo la ascolterei»

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Louis van, ormai ex commissario tecnico dell’Olanda, ha parlato di un suo possibile futuro nelladelLouis van, ormai ex commissario tecnico dell’Olanda, ha parlato durante un evento tenutosi nella città di Amersfoort. PAROLE – «Io ct del? Sono di nuovo in pensione ma ascolterò lasero chiamarmi. Di più non posso dire». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Louispotrebbe non smettere di allenare come si pensava in precedenza. Anzi. L'ormai ex CT dell' Olanda , dopo l'esperienza al Mondiale in Qatar con gli Oranje , sarebbe pronto a rimettersi in ...1 Louisrimanda il pensionamento Il tecnico olandese, che ha guidato gli Oranje nell'ultimo Mondiale, strizza l'occhio a una possibile chiamata della Federazione portoghese , che cerca il sostituto ...