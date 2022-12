Samsung Galaxy S23 | la presentazione potrebbe essere a inizio febbraio

Libero Tecnologia

La data di uscita dei prossimiS23 potrebbe essere stata svelata già oggi 21 dicembre . Non si tratta della comunicazione ufficiale del produttore relativa proprio alla prossima presentazione delle ammiraglie, semmai ...In ogni caso, vale la pena di rimanere sintonizzati per ulteriori notizie riguardanti la cancellazione delA74 o qualche fuga di notizie che indichi il suo annuncio per il 2023. Cosa ... Samsung Galaxy Watch5, sconto pazzesco: prezzo in picchiata La data di uscita dei prossimi Samsung Galaxy S23 potrebbe essere stata svelata già oggi 21 dicembre. Non si tratta della comunicazione ufficiale del produttore relativa proprio alla prossima presenta ...Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre. (Pocket-lint) - La data ...