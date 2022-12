Microsoft pronta a comprare Netflix? Gli analisti di Reuters sono pronti a scommetterci

Tom's Hardware Italia

...Blizzard per mano di. Gli ultimi aggiornamenti, almeno in base a quanto riportato dal Wall Street Journal , vedono la grande M prepararsi per uno scontro diretto con FTC ,a ......po' come conservare una bombaa esplodere. Crescono infatti gli attacchi informatici che fanno leva sulle vulnerabilità del vecchio Internet Explorer per eseguire codice arbitrario.... Microsoft sembra pronta allo contro con FTC per Activision Microsoft Italia e Techedge annunciano il rafforzamento della collaborazione strategica per accelerare la digitalizzazione delle aziende clienti e per potenziare l’acquisizione di servizi Cloud in Ita ...L'antitrust europeo chiede a publisher e sviluppatori europei di esprimersi sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.