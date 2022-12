L' intelligenza artificiale sta imparando a prevedere pandemie e terremoti

Rolling Stone Italia

Grazie ai modelli statistici e all', tutti i dati vengono incrociati per individuare informazioni strategiche che possono essere usate per ottimizzare la gestione degli ...Le nuove tecnologie stanno rivoluzionando il mercato assicurativo: nella distribuzione dei servizi l', la circolazione delle API, i big data e le piattaforme cloud offrono vantaggi in termini economici e di efficienza per le startup che vogliono scalare un mercato in forte ... I dischi dell’anno recensiti da un’intelligenza artificiale Il gruppo internazionale, leader nell’intermediazione di immobili di pregio, lancerà a breve un nuovo sistema di valutazione degli immobili, velocissimo ed efficace.Oncodesign Precision Medicine – azienda biofarmaceutica specializzata nella medicina di precisione per il trattamento dei tumori resistenti e metastatici – e Servier, azienda farmaceutica internaziona ...