Incidente Alessandria | un' altra vittima | morto il 21enne Vincenzo Parisi È il quarto ragazzo deceduto

Adnkronos

Leggi anche >, chi erano i tre giovani morti: dal 'presidente' Lorenzo a Denise amante delle discoteche Il cordoglio Secondo quanto riferito dall'ospedale in una nota, Vincenzo ...Un altro dei ragazzi rimasti coinvolti nell'addello scorso 11 dicembre è morto in ospedale: si tratta della quarta vittima del drammatico evento.ad, morto un altro dei ragazzi coinvolti: è la quarta ... Incidente Alessandria, salgono a 4 le vittime Non ce l'ha fatta Vincenzo Parisi, 21 anni compiuti da poco. È la quarta vittima dell'incidente di Cantalupo, era uno dei sette occupanti della Peugeot 807 che l'11… Leggi ...Il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle 4 di notte dell'11 dicembre lungo la strada provinciale 244, alle porte di Alessandria, si fa sempre più tragico.