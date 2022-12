Frosinone-Ternana | arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Sarà la livornesea dirigeredi lunedì 26 dicembre, alle 18.00, allo stadio Benito Stirpe.La direttrice di gara avrà come assistenti Francesca Di Monte di Chieti e Tiziana Trasciatti di Foligno. Il IV Ufficiale sarà Daniele Doveri di Roma 1 mentre al VAR opererà Luigi Nasca di Bari (AVAR Emanuele Prenna di Molfetta). Fonte articolo e foto:calcio.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

