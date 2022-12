“Come fate a non vedere” GF Vip | bomba su Antonino | da fuori arrivano cose pesanti

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Per il momento tra i principali protagonisti di questo GF Vip 7, da settembre ad oggi, c’è sempreSpinalbese, riuscito ad inserirsi praticamente in qualsiasi dinamica dello spiato appartamento di Cinecittà arrivando persino a coinvolgere nuovamente la squalificata Ginevra Lamborghini. Essere un personaggio di punta porta fama ma anche hater. Dopo Anna Pettinelli e Cristina Quaranta, anche Francesca Cipriani. Fresca di matrimonio con il suo adorato Alessandro Rossi, l’ex gieffina, lo è stata per per due volte prima nel 2006 e poi l’anno scorso, ha avuto modo di dire la sua sul cast del GF Vip 7, confrontandolo pure con quello della sua ultima edizione. Francesca Cipriani ospite della diretta di Casa Chi si è trovata d’accordo con Anna Pettinelli e Cristina Quaranta e i tweet velenosi che avevano dedicato adSpinalbese. ...