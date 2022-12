Codice appalti | Salvini | Emerse critiche ideologiche | ridicole e infondate

...Cdm abbiamo approvato all'unanimità il nuovodegli appalta che avrà luce entro tre mesi. E' emersa qualche critica assolutamente ideologica, ridicola e infondata sul fatto chepiù ...Forse le riforme annunciate dal ministro Nordio in materia di indagini epenale, la "riforma" deldegligià approvata in Consiglio dei ministri, la "pace fiscale", l'...AGI/Vista - (Agenzia Vista) Palermo 21 dicembre 2022 “All'ultimo Cdm abbiamo approvato all'unanimità il nuovo codice degli appalta che avrà luce entro tre mesi. E' emersa qualche critica assolutamente ...I Commissari (istituiti grazie al Pnrr) delle Zone economiche speciali hanno rilasciato autorizzazioni in tempi record e pubblicato nuovi bandi di gara: un’accelerazione da non perdere per colmare il ...