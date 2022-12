Bebe Vio convoca Barella | ' Che emozione con l' Academy'

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Quando uno ama lo sport non si tira indietro, mai. Nicolòci mette pochissimo a entrare nel mood dellaVio. La palestra di via Iseo brulica di bambini e ragazzi, disabili e non, ...

La Gazzetta dello Sport

Quando uno ama lo sport non si tira indietro, mai. Nicolò Barella ci mette pochissimo a entrare nel mood dellaAcademy. La palestra di via Iseo brulica di bambini e ragazzi, disabili e non, di educatori e di amici. Lui partecipa al riscaldamento e poi si butta nel primo capannello. Ride, corre, fa ...... ' 'Fatti dire che è impossibile e dimostra a tutti che puoi farcela' , abbiamo deciso di mettere sulla targa che vi consegneremo questa frase di- ha detto Calegari - . La più grande ... Bebe convoca Barella: "Che emozione con l'Academy" La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Il centrocampista dell’Inter, invece, di recarsi al centro sportivo Suning ha deciso di accettare l’invito della campionessa di scherma Bebe Vio per allenarsi alla sua Academy. Ovvero quella della gra ...