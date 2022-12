“VITE NON CALCOLATE” | al via le riprese

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 20 dicembre 2022) “non”: e’ partita la lavorazione del nuovo film di Ermanno Cavazzoni e Sergio Maifredi, ideato da Sergio Maifredi. Quali sono le location di “non”? La storia è girata e ambientata a Genova, in Valpolcevera, all’Abbazia di San Nicolò del Boschetto, dove lo scrittore emiliano, sceneggiatore di Federico Fellini per “La voce della luna” e di Elisabetta Sgarbi per “Extraliscio – Punk da balera”. La prima immagina La prima immagine inquadrata dalla telecamera è la camminata di Ermanno Cavazzoni lungo il torrente Polcevera tra i capannoni industriali e i muraglioni che partono dal Ponte San Giorgio, stagliato sull’azzurro di un cielo gelido. Passo dopo passo, con le mani in tasca e il cappello in testa, arriva al chiostro dell’Abbazia di San Nicolò del Boschetto: un angolo di medioevo ...