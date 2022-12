Tumori della bocca | attenzione ad HPV | fumo e alcol

Leggi su iodonna

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’HPV, il papilloma virus umano, non causa solo icervice uterina. Tutt’altro: quando il virus è presente, soprattutto alcuni ceppi come HPV16, aumenta il rischio di svilupparedel cavo orale,faringe elaringe.però a pensare che il virus sia il solo fattore di rischio:e consumo di tabacco non sono da meno e contribuiscono enormemente ad aumentare i nuovi casi. Eliminandoli si potrebbero ridurre notevolmente. Leggi anche › HPV, Pap Test e vaccino: cosa serve per la prevenzione dei? › Papilloma virus HPV, non colpisce solo le donne e non solo per via ...