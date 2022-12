Scuola | stop ai cellulari in classe | arriva la circolare del Ministero Ma «niente sanzioni» | cosa c' è da sapere

Adnkronos

leggi anche, il piano del governo per modificare l'insegnamento della matematica: cosa può ... Se i ragazzi li utilizzeranno, cosa succederàai cellulari in classe, il divieto già esisteva ...arriva il divieto di utilizzare il cellulare in classe durante le lezioni. È stata infatti diffusa in tutti gli istituti una circolare, firmata dal ministro dell'Istruzione e del Merito, ... Scuola, stop ai cellulari in classe: inviata circolare a istituti Stop ai cellulari in classe. È stata diffusa oggi alle scuole una circolare, firmata dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, contenente le indicazioni sull’utilizzo dei telefoni ..."Ormai le aule sono quasi ovunque connesse ed interconnesse e - aggiunge il parlamentare aversano - non c'è più necessità che gli studenti utilizzino i propri ...