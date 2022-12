Lo sceriffo Valditara conferma lo stop ai cellulari | la scuola del centrodestra tra dibattiti inutili | tagli e moralismo

(Di martedì 20 dicembre 2022) Roma, 20 dic – Questa mattina è stata diffusa nelle scuole italiane una circolare a firma del ministro dell’Istruzione, Giuseppe, dove vieneto il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni, trattandosi di un “elemento di distrazione propria e altrui, oltre che di una mancanza di rispetto verso i docenti”, come d’altronde già stabilito, lo ricorda proprio la circolare in una nota, dallo Statuto degli studenti del 1998 e da un’altra circolare ministeriale del 2007. Il ministro ha sottolineato i rischi per la salute degli studenti nell’uso perdurante dei, oltre che per l’impatto sull’apprendimento.pensa aimentrea altri 4 miliardi all’istruzione Il tema deitiene banco da mesi, e l’intero ...

