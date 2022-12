L’amore nei romanzi di Massimo Gramellini

Avvenire

... una storia d. Nacque una conflittualità che poi avrebbe ... Togliereepica e la retorica per darci la realtà Scorsese con ... Sono concentratequartieri abitati dalle minoranze e questo ...*** "nostri presepi siamo soliti mettere tante statuine ...che Dio si fa uomo per quelli che più sentono il bisogno del suo... ha condotto una vita semplice per insegnarci a cogliere'... Il Papa festeggia i suoi 86 anni «premiando» l’amore ai poveri