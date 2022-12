Jayson Granger vince l’MVP della 11ª giornata di Serie A UnipolSai

Leggi su seriea24

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’esperienza al serviziosquadra in una vittoria arrivata dopo due tempi supplementari.(Umana Reyer Venezia) veste i panni del leader e si guadagna il premio di miglior giocatoreundicesimasuperando nei voti Jamal Jones (Banco di Sardegna Sassari) e Colbey Ross (Openjobmetis Varese). Quando affronti il fanalino di coda del campionato sul suo parquet devi mettere in conto che non uscirai di lì senza aver sudato le proverbiali sette camicie. Arrivati al secondo overtime le certezze possono svanire così come le energie, perciò per ottenere il successo serve la giocata del campione; tuttavia, se in squadra hai un veterano con svariate presenze in Eurolega e due campionati vinti consecutivamente in due nazioni differenti, la musica cambia. Coach Walter De Raffaele sa di ...